كسرت حوض سيدة خلال إجراء عملية.. حكم قضائي بتغريم طبيبة 300 ألف ريال ووقفها عن العمل

محررو المناطق:

أصدرت محكمة جازان الإدارية، حكمًا قضائيًا نهائيًا، بإيقاف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة، وتغريمها 300 ألف ريال، ورفض استئنافها المقدم، على خلفية تسببها في كسر حوض مواطنة خلال إجراء عملية ولادة لها في أحد المستوصفات الخاصة.

وعقب ورود الحكم القضائي، أوقف المجمع طبي الحديث الذي تعمل به الطبيبة، الأخيرة عن العمل الطبيبة الجديد، ما نتجت عنه صدمة كبيرة تفاجأت بها الطبيبة، وهي من جنسية عربية، إذ تعد أشهر طبيبة نساء وولادة، وتنقلت عمليا في أكثر من مستشفى ومجمع طبي خاص في المنطقة، بحسب تقارير صحفية.

تعود الواقعة، إلى دخول سيدة إلى مستوصف خاص، قبل عام، لإجراء عملية ولادة، لتتفاجأ بخروجها بكسر في الحوض، قبل أن تقدم شكوى إلى الجهات المختصة، التي حكمت لمصلحتها، وأوقفت الطبيبة التي استأنفت القرار، إلا أنه رفض.

وقالت مصادر، إن التأمين يتحمل تكاليف الغرامة، إلى جانب 9% من الغرامة تتحملها الطبيبة، مؤكدة أن هناك شكوى ثانية ضد استشاري في أحد المستشفيات الخاصة، الذي ينتظر صدور قرار بحقه نتيجة تسببه في انسداد أمعاء سيدة، ودخول سيدة أخرى إلى العناية المركزة.