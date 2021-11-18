فتاة تُمزق جسد خطيبها بـ”سكين” وتوجه له عدة طعنات بالصدر في المغرب

محررو المناطق:

وقعت جريمة بشعة في منطقة تاوجطات المغربية، حيث أقدمت فتاة على قتل خطيبها موجهةً له عدة طعنات في الصدر والعنق بسبب الغيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حيث كان الشاب جالسًا مع أربعة من أصدقائه، ضمنهم خطيبته و فتاة أخرى، لكن نظراته ومحاولاته للتقرب من تلك الفتاة، أشعلت نار الغيرة في صدر خطيبته، لتقوم بشكل مفاجئ بتوجيه ضربات قاتلة له باستعمال سكين، جعلته يفارق الحياة على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في المغرب، من إلقاء القبض على المتهمة، وتم التحفظ عليها تحت تدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيقات.