متحدث الأرصاد يوجه تحذير عاجل: استعدوا للحالة المطرية الثانية ابتداء من الغد على هذه المناطق (فيديو)

محررو المناطق:

قال حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، إن الجميع يستعد حاليا للحالة المطرية الثانية التي يتوقع أن يبدأ تأثيرها على مناطق المملكة، غدا الجمعة، وتستمر حتى الإثنين المقبل.

وكشف القحطاني، خلال تصريحات متلفزة، أن الحالة المطرية ستشمل مناطق: تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، كما من المتوقع أن تتأثر بالحالة المطرية مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، وأيضًا الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، خاصة يومي السبت والإثنين.

وبحسب متحدث الأرصاد، فإن الحالة ستمتد أيضا إلى مناطق: جازان، وعسير، والباحة، خلال نفس الفترة، وقد يصاحب الحالة المطرية انخفاض ملموس في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ استعدادًا لموسم الشتاء مع مطلع الشهر المقبل.