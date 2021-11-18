2000 ريال لكل شخص.. “تقنية نجران” تكرّم متدربيها الحاصلين على مكافأة التفوق العلمي

المناطق- نجران:

قال عميد الكلية التقنية بنجران، محمد بن علي زبعان الصقري، إن تكريم المتدربين المتفوقين الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى خلال العام التدريبي، يهدف إلى تشجيعهم لمواصلة العمل نحو التفوق في مجالاتهم التدريبية وحياتهم العلمية والعملية المستقبلية.

وفي وقت سابق، كرّمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوكالة الكلية لشؤون المتدربين، المتدربين المتفوقين الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى خلال العام التدريبي 1442 هـ وذلك بمقر الكلية في إطار سعيها لدعم برامج التحفيز والرعاية المستمرة للمتدربين عبر برامج التوجيه والإرشاد.

وكشف الصقري، أن كل متفوق سيحصل على مبلغ مالي 2000 ريال من صندوق المتدربين الرئيس وشهادة تكريم تدخل في سجل المتدرب، وذلك لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط ومنها الحصول على نسبة 4.75 من 5.00 في الفصل الأخير الذي يسبق تخرجه، وكذلك أن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية.