استشاري: أمراض الفم واللثة منتشرة بشكل كبير في المملكة (فيديو)

محررو المناطق:

قال الدكتور عبدالله العمري، استشاري أمراض وجراحة اللثة و زراعه الأسنان، إن أمراض الفم واللثة وتسوس الأسنان منتشرة بشكل كبيرة ويُعاني منها أفراد المجتمع.

وأضاف العمري، في معرض تعليقه، عن انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي لأمراض الفم وجراحة اللثة، أنه “لا شك أن أمراض الفم واللثة وتسوس الأسنان منتشرة بشكل كبيرة ويُعاني المجتمع السعودي منها ويأتي دورنا هنا لنطور الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان”.

وتابع العمري: “يجب التوعية بأهمية زيارة طبيب الأسنان واللثة ونعزز دور الممارس الصحي ونطور من مهاراته وكفاءاته ليواكب أحدث التطورات في المجال ويطلع على أحدث التقنيات”.

فيديو | د. عبدالله العمري: أمراض الفم واللثة وتسوس الأسنان منتشرة بشكل كبير في المجتمع السعودي #برنامج_اليوم pic.twitter.com/2ex0UCJxP0 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 18, 2021