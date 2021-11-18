ما هي عقوبات عدم الالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية؟.. “الزكاة والضريبة” توضح

محررو المناطق:

جددت هيئة الزكاة والضريبة، تذكيرها أنه اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل سيتم توقيع عقوبات على عدم الالتزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت ” الزكاة والضريبة”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) التي ستبدأ في 4 ديسمبر 2021م.

وأضافت أن مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية 5.000 ريال، في حين أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.

وكشفت الهيئة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10.000 ريال، وجميع الغرامات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها وقد تصل إلى 50 ألف ريال.

ما هي العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بنظام #الفوترة_الإلكترونية؟#زاتكا pic.twitter.com/Mo7xmHJdEr — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 18, 2021