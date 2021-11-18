رئيس هيئة الأركان اليمني: الحرس الثوري يدعم التخريب في بلادنا

المناطق- وكالات:

كشف رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الحرس الثوري يدعم التخريب في بلادنا، مشيرا إلى أن الآلاف من أبناء الشعب اليمني يقبعون بسجون المليشيات الحوثية والملايين منهم بين مشرد ولاجئ، والاقتصاد الوطني على حافة الانهيار.

وقال رئيس هيئة الأركان اليمني، خلال لقائه بالسفير الفرنسي في البلاد جان ماري صفا والملحق العسكري سيريل كريسنير، لمناقشة التطورات العسكرية في اليمن، إن هذا الدمار والخراب يأتي برعاية ودعم لا محدود من الحرس الثوري الإيراني وميليشياته في المنطقة.

وثمن “بن عزيز” الدور الفرنسي الداعم لأمن واستقرار اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية، مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي تعد تهديدا لليمن والمنطقة والإقليم حيث لا تعترف بقوانين دولية ولا بقيم وأخلاق إنسانية مما كلف الشعب اليمني ثمنا باهضاً في أمنه واستقراره وتنميته.

بدوره، أكد السفير الفرنسي حرص حكومة بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة لجميع اليمنيين، منددا بموقف الميليشيات وإصرارها على الحل العسكري في اليمن.