3 مواد غذائية يمكن أن تسبب تجلط الدم

المناطق- وكالات:

حذر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن الفاصوليا الخضراء والبروكلي والسبانخ تؤثر سلبًا في الأدوية الخاصة المضادة لتخثر الدم.

وطالب مياسنيكوف، ف تصريحات متلفزة، على ضرورة الامتناع عن تناول هذه المواد خلال فترة تناول الأدوية المضادة لتخثر الدم، موضحا أن هذه المواد تحتوي على فيتامين K الذي يعمل بمثابة “مضاد” للأدوية المستخدمة في علاج تجلط الدم.

وتابع الطبيب الروسي: “إذا كان المريض يتناول أدوية مضادة لتخثر الدم بأي جرعة كانت، ويتناول خلال فترة العلاج الفاصوليا الخضراء والبروكلي والسبانخ، فإنه يحيد مفعول هذه الأدوية”.