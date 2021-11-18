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3 مواد غذائية يمكن أن تسبب تجلط الدم

3 مواد غذائية يمكن أن تسبب تجلط الدم
تجلط الدم
http://almnatiq.net/?p=1069426
المناطق- وكالات:

حذر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن الفاصوليا الخضراء والبروكلي والسبانخ تؤثر سلبًا في الأدوية الخاصة المضادة لتخثر الدم.

وطالب مياسنيكوف، ف تصريحات متلفزة، على ضرورة الامتناع عن تناول هذه المواد خلال فترة تناول الأدوية المضادة لتخثر الدم، موضحا أن هذه المواد تحتوي على فيتامين K الذي يعمل بمثابة “مضاد” للأدوية المستخدمة في علاج تجلط الدم.

وتابع الطبيب الروسي: “إذا كان المريض يتناول أدوية مضادة لتخثر الدم بأي جرعة كانت، ويتناول خلال فترة العلاج الفاصوليا الخضراء والبروكلي والسبانخ، فإنه يحيد مفعول هذه الأدوية”.

 

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