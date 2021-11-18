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“المرور” تكشف شروط حصول المقيمين على رخصة قيادة عمومية بالمملكة

“المرور” تكشف شروط حصول المقيمين على رخصة قيادة عمومية بالمملكة

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“المرور” تكشف شروط حصول المقيمين على رخصة قيادة عمومية بالمملكة

“المرور” تكشف شروط حصول المقيمين على رخصة قيادة عمومية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1069433
محررو المناطق:

أوضحت إدارة المرور، أنه يجوز لغير المواطنين الحصول على رخصة قيادة عمومية بشرطين، وهما تلاؤم الرخصة مع مسمى المهنة وسريان الهوية.

ورد حساب المرور، عبر تويتر، على سؤال لأحد المقيمين بهذا الشأن، إذ أكدت إدرة المرور بأنه “يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عامة، أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة، على أن تتلاءم الرخصة مع مسمى مهنته، ويلزم سريان الهوية”.

وحدد المرور من ناحية أخرى، 6 شروط للحصول على رخصة قيادة خصوصي، ضمت: (إتمام 18 سنة، وعدم الإدانة بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها او حيازتها، والسلامة من الأمراض التي تعيق القيادة، واجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية).

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