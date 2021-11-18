لبنان ترفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة بسبب عدم توفر المال

المناطق ـ وكالات:

قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن الرفع الجزئي للدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة كان لا بد منه بسبب عدم توفّر الأموال، مؤكداً عدم الرفع التام للدعم عنها.

وأشار “الأبيض” في حديث إذاعي إلى بدء توفّر بعض الأدوية التي كانت مقطوعة خلال أسبوع، كون الشركات العالمية عادت لتورّد إلى لبنان بعد قبض مستحقاته.

وشدد على أن مراكز الرعاية الأولية تقدّم أكثر من 90 دواء من أدوية الأمراض المزمنة مجاناً، وهذه المراكز مفتوحة أمام جميع المرضى.

وأشار إلى أن مصانع الأدوية في لبنان تؤمّن حوالي 500 دواء من أدوية الأمراض المزمنة، مؤكداً الالتزام بدعمها، والاستمرار في دعم المواد الأولية.