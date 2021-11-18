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“هدف” يوجه المنشآت التي تطالب بتعويضات عن عقودها مع الدولة بإجراء عاجل

“هدف” يوجه المنشآت التي تطالب بتعويضات عن عقودها مع الدولة بإجراء عاجل

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“هدف” يوجه المنشآت التي تطالب بتعويضات عن عقودها مع الدولة بإجراء عاجل

“هدف” يوجه المنشآت التي تطالب بتعويضات عن عقودها مع الدولة بإجراء عاجل
http://almnatiq.net/?p=1069444
محررو المناطق:

طالب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، جميع المنشآت التي سبق لها الرفع بطلبات تعويض عبر البوابة الالكترونية؛ لتعويض المنشآت عن العقود التى تم إبرامها مع الدولة قبل تاريخ 1/1/1434هـ،سرعة استكمال تقديم المستندات.

وقالت “الموارد البشرية” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنَّه بشأن قرار مجلس الوزراء بإيقاف تعويض المنشآت بعد انتهاء المهلة المحددة في القرار، فإنَّه على جميع المنشآت التي سبق لها الرفع بطلبات تعويض عبر البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت عن العقود التي تمَّ إبرامها مع الدولة قبل تاريخ 25/8/ 1435 هـ، استتنادًا إلى البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (351) في 25/8/1435هـ بسرعة استكمال تقديم المستندات اللازمة والرفع بها عبر حساب المنشأة من خلال رابط البوابة الالكتروني.

وأوضحت أن ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار مجلس الوزراء رقم 150 بتاريخ 6/3/1443 وسيتم إيقاف العمل بما تضمنه البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (351) في 25/8/1435ه بعد انتهاء مهلة السنة المشار إليها في البند (أولا) من القرار (150).

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