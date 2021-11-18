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“الجوازات”: إلغاء جواز السفر وعدم استرداد الرسوم في هذه الحالة

“الجوازات”: إلغاء جواز السفر وعدم استرداد الرسوم في هذه الحالة

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“الجوازات”: إلغاء جواز السفر وعدم استرداد الرسوم في هذه الحالة

“الجوازات”: إلغاء جواز السفر وعدم استرداد الرسوم في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=1069506

جددت المديرية العامة للجوازات تأكيدها ضرورة استلام جواز السفر في موعد أقصاه 90 يوماً.

وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أنه ينبغي استلام جواز السفر خلال 90 يوماً من إصداره أو تجديده. مشيرة إلى أنه حال التأخر في استلام جواز السفر بالموعد المحدد فإن سيتم إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.

ولاستخراج جواز سفر حددت “أبشر” بعض الشروط وهي:-

  • سداد رسوم الخدمة
  • سداد المخالفات المرورية على صاحب الجواز المراد الإصدار له إن وجدت.
  • وجود بصمة وصورة للمواطن/المواطنة المراد الإصدار له.
  • تواجد المواطن المراد إصدار الجواز له داخل الأراضي السعودية أثناء طلب الإصدار.
  • عدم وجود جواز سفر للمواطن المراد إصدار الجواز له، بشرط ألا يكون مرافقا لأحد بجواز سفر.

خدمة إصدار جواز السفر السعودي تشمل المواطن (أعزب أو رب أسرة). ويمكن لرب الأسرة الإصدار لأفراد الأسرة، ممن هم دون 21 عاما، كما يلي:

  • يمكن إصدار الجواز لأحد أفراد الأسرة – الذكر – إذا كان عمره أقل من 21 عاما وغير متزوج.
  • يمكن إصدار الجواز لأحد أفراد الأسرة – الأنثى – إذا كان عمرها أقل من 21 عاما.
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