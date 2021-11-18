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“الشرقية” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد إدارة المشاريع بالمملكة

“الشرقية” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد إدارة المشاريع بالمملكة

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“الشرقية” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد إدارة المشاريع بالمملكة

“الشرقية” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد إدارة المشاريع بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1069511
المناطق - المنطقة الشرقية:

وقعت أمانة المنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع فرع معهد إدارة المشاريع بالمملكة العربية السعودية؛ للتعاون الثنائي بين الجهتين، وذلك من منطلق حرص الطرفين على دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل فعال وتوحيد الجهود المشتركة، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على الصعيدين المهني والاقتصادي بما يتماشى مع استراتيجية كلا الطرفين وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وذلك بمقر المعهد في مدينة الرياض، أمس الأربعاء.

ومثّل توقيع الاتفاقية رئيس المعهد المهندس بدر بو رشيد، ومن جانب أمانة المنطقة الشرقية مثلها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، الذي أكّد من خلالها أن مثل هذه الاتفاقيات تقوم على تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع إطار للعمل الرئيسي المشترك وإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات العلمية والعملية، وللاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي.

ونوه لكون الشراكة إطاراً عاماً للتعاون الثنائي الذي يتم من خلاله تحديد الأهداف ومجالات التعاون المشتركة، وهي عبارة عن شراكة اجتماعية وعلمية ومعرفية وفنية وثقافية واستشارية لكلا الطرفين، وقد تم الاتفاق على إبرام مذكرة التفاهم للتعاون في مجال عقد الدورات التدريبية التي تدعم أمانة المنطقة الشرقية، والتعاون على تطوير واعتماد آلية الموافقة على المعايير والمواصفات للنشاطات المشتركة بين الطرفين.

بالإضافة إلى التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، وكذلك رفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمنتديات والندوات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك، وصنع بيئة متكاملة لتطوير مهنة إدارة المشاريع بالأمانة، بما يدعم توطين المهنة ووضعها على الخارطة العالمية، وتحديد فرص عمل جديدة لمجالات متعددة من خلال التعاون المشترك.

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