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مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يقيم فعالية “اليوم العالمي للطفل الخديج”

مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يقيم فعالية “اليوم العالمي للطفل الخديج”

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مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يقيم فعالية “اليوم العالمي للطفل الخديج”

مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يقيم فعالية “اليوم العالمي للطفل الخديج”
http://almnatiq.net/?p=1069512
المناطق- تبوك:

دشن مستشفى الولادة والاطفال بتبوك فعالية اليوم العالمي للطفل الخديج تحت شعار “سلامة المواليد وتقليل انفصال المواليد عن أمهاتهم”، وذلك بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة شيماء البلوي ومدير مستشفى الولادة والاطفال حميد المقبلي.

وشاركت عدة أقسام داخل المستشفى (العناية المركزة لحديثي الولادة – الرضاعة الطبيعية – قسم الولادة والنساء – الفحص المبكر لحديثي الولادة – الصيدلية – تجربة المريض) في الفعالية، وذلك لأهمية تقديم أفضل الرعاية الطبية للأطفال الخدج، وبهدف نشر التوعية والحد من انتشار الولادة المبكرة والمشكلات التي تصاحبها كذلك التعريف بالأطفال الخدج الغير مكتملين النمو والتي تكون أعمارهم عند الولادة أقل من 37 شهرا ويحتاجون عناية خاصة من قبل ذويهم بعد خروجهم من المستشفى والمتابعة الطبية التي يحتاجونها في المستقبل.

من جهة أخرى، أطلقت إدارة المستشفى خدمة الواتساب والاتصال المرئي بين الأهالي وأطفالهم في قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة على رقم 0144327020 من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا من الأحد إلى الخميس.

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