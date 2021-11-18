الأطول منذ 580 عامًا.. العالم يشهد أطول خسوف جزئي للقمر غدًا

محررو المناطق:

يشهد العالم غدًا الجمعة، حدوث خسوف جزئي، إذ سيكون معظم قرص القمر داخل ظل الأرض وستختفي إضاءته وسيبقى جزء صغير من القمر تصله أشعة الشمس المباشرة ليكون أطول خسوف منذ 580 عاماً.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الخسوف الجزئي سيدوم لمدة 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية، ما يجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وسوف يرُصد الحدث بأكمله في أميركا الشمالية والمحيط الهادي وألاسكا وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان، ولن يكون مشاهداً في سماء السعودية أو الوطن العربي.

فيديو | الأطول منذ 580 عامًا .. الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر يوم الجمعة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/mBi7945d0X — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 18, 2021



