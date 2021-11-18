“الحج والعمرة” تكشف الأعمار المسموحة لتصاريح معتمري الخارج

محررو المناطق:

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن الفئة العمرية المسموح لها بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج المملكة، موضحة أن أعمار القادمين من الخارج يجب أن تكون بين 18 عاما و50 عاما.

وأشارت الحج والعمرة، في بيان لها، أنه حال الرغبة باستخراج تأشيرة عمرة من خارج السعودية، فيمكن التواصل مع إحدى وكالات السفر الرسمية في موطن المستفيد المتعاقدة مع إحدى شركات العمره السعودية، وقبل السفر يجب استكمال جرعات اللقاح المعتمدة وتقديم شهادة إثبات رسمية للتمكن من إصدار التأشيرة الإلكترونية من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الحج والعمرة، خدمة إصدار التصاريح للقادمين من خارج المملكة عبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، وذلك تسهيلاً لضيوف الرحمن.

وتتيح الخدمة للقادمين من الخارج، إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد التسجيل في منصة “قدوم” والوصول إلى المملكة.