مواطن يروي تفاصيل استعانته بـ”سناب شات” من أجل الزواج.. وبعد 5 محاولات كانت المفاجأة!

كشف تقرير نشر اليوم الخميس عن لجوء بعض العوائل الراغبة في البحث عن شريكة حياة لابنهم إلى المنصات الرقمية الحديثة للتواصل عبر الفيديو.

ووفقاً لـ” الوطن”، أن تطبيق “سناب شات” يأتي في مقدمة تلك التطبيقات وذلك من أجل النظرة الأولية للطرفين وأخذ التوافق المبدئي على أن تكون النظرة الشرعية المباشرة هي الفصل الأخير لاستمرار الخطوبة ومن ثم الزواج أو عكس ذلك.

وأوضح أحد الباحثين عن الزواج :أزمة كورونا دعتنا إلى أن نقتصر المسافات وألا نتوقف في البحث عن الزواج فبعض العوائل تتجنب الزيارات الرسمية والتي تحتاج إلى وقت أطول مع هذه الأزمة، لذلك لجأنا إلى هذه المنصات الرقمية”

وأكد أنه وقف على هذه التجربة خمس مرات وجميعها لم تكتمل، مرجعًا ذلك إلى أن فلاتر السناب شات التي يتم استخدامها هي مخالفة تمامًا بنسبة 90 % عن الصورة الحقيقية للواقع لجميع الأطراف سواء الشاب أو الفتاة.

ومن جانبه ، أوضح المأذون الشرعي صالح الغامدي أن وسائل الاتصال المرئية لا تغني عن النظرة الشرعية ولا تكفي لإظهار جميع الصفات للطرفين ولا تعطي مؤشرا حقيقيا ولا يعتمد عليه، فالأصل في الحياة الزوجية هي الديمومة والاستمرارية ونظرة الطرفين لبعضهم بشكلهم الطبيعي ومعرفة جميع التفاصيل المباشرة ما بينهما ودون أي إضافة أو تغيير.