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كل ما تريد معرفته عن فيروس” آر إس في” المنتشر بين الأطفال في مصر

كل ما تريد معرفته عن فيروس” آر إس في” المنتشر بين الأطفال في مصر
http://almnatiq.net/?p=1069558

انتشر في مصر في الفترة الأخيرة الحديث حول ظهور فيروس جديد يصيب الأطفال الرضع، لكن الفيروس الذي يدور الحديث عنه هو فيروس “آر إس في” الذي يصيب الجهاز التنفسي لدى الأطفال من عمر يومٍ حتى عامين، وينشط انتشاره في شهري نوفمبر وديسمبر وقت تغيير الفصول .

وتكون أعراض ذلك الفيروس شديدة في حياة الرُضّع، وتخف تلك الأعراض من عامين إلى 3 أعوام لتصبح كنزلات البرد العادية، وبالمسبة للأعراض فتكون  ( التنفس السريع-  السعال).

وبالنسبة للرضع الأكبر سنًا لا ، لوحظ  وجود أعراض تنفسية، لكن تكون هناك صعوبة بإطعامهم، كما يتسمون بالعصبية.

ومن جانبها أعلنت صرَّحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إن “فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد، لافتة إلى أنه من أشهر الفيروسات التي تسبب أعراضًا تنفسية في جميع دول العالم، ومنها مصر، وقت تغير الفصول”.

 

 

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