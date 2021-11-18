دراسة علمية: سلالة كورونا “آي واي.4.2” الجديدة لا تسبب أعراضا

المناطق- وكالات:

أكدت دراسة علمية جديدة أن سلالة “آي واي.4.2” المتفرعة من متغير “دلتا” تبدو أقل احتمالية للتسبب في أعراض، بحسب ما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، قام فريق الدراسة بتحليل أكثر من 100 ألف مسحة أنف للكشف عن الإصابة بـ “كورونا”، تم أخذها في جميع أنحاء إنجلترا في الفترة ما بين 19 أكتوبر و5 نوفمبر.

ووجد الباحثون، أن سلالة “آي واي.4.2” المتفرعة من “دلتا”، التي انتشرت في إنجلترا على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، أكثر قابلية للانتقال بنحو 10 15 في المائة من متغير دلتا الأصلي، إلا أنه يبدو أنه أقل احتمالية للتسبب في أعراض.

ورصد الباحثون، زيادة كبيرة في الإصابات بـ “كورونا” في الفترة الأخيرة بين الأفراد الذين تلقوا جرعتي اللقاح، خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، مشيرين إلى أن ذلك قد يرجع أيضاً لظهور هذه السلالة الجديدة، بحسب الغارديان.

ونقلت الصحيفة عن البروفسور كريستل دونلي من جامعة إمبريال كوليدج بلندن والمؤلف المشارك في الدراسة، قوله إن “عدم ظهور أعراض الإصابة بالفيروس قد يسهل انتقال العدوى”.

وأضاف: “الكثير من الناس ينتظرون ظهور الأعراض لإجراء اختبار للكشف عن إصابتهم بالفيروس، وعند التأكد، يقومون بعزل أنفسهم عن الآخرين لحين التعافي. أما في حال عدم ظهور أعراض، فإن الأشخاص قد يخرجون ويتواصلون مع غيرهم بشكل طبيعي، الأمر الذي يساهم في تفشي العدوى”.

وذكرت الغارديان، أن الخبراء الآخرين قالوا إن النتائج الجديدة تتطلب مزيداً من المراجعة والتدقيق، إذ تتضمن السلالة الجديدة ثلاث متحورات إضافية منها طفرتان تؤثران على بروتين سبايك، الذي يستخدمه الفيروس لاختراق خلايانا.