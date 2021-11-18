السودان.. أمر قضائي بحبس مدراء شركات الاتصالات لحين إعادتهم خدمة الإنترنت

المناطق- واس:

أصدرت محكمة الخرطوم، أمرا بحبس مدراء شركات الاتصالات لحين إعادتهم خدمة الإنترنت لكل المشتركين، بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق أمرت محكمة الخرطوم الجزائية، شركات الاتصالات في البلاد بإرجاع خدمة الإنترنت فورا، ومؤقتا لجميع المشتركين إلى حين الفصل بالضرر.

وعقب الحكم، وجه جهاز تنظيم الاتصالات في السودان الشركات بعدم إعادة الإنترنت للمشتركين. واعتبر أن حالة الطوارئ أقوى من حكم القضاء بإعادة الإنترنت، مؤكدا في الوقت ذاته تواجد قوات عسكرية وأمنية في مقر رئاسة بعض شركات الاتصالات، لمنع تنفيذ أوامر المحكمة بإعادة الإنترنت.