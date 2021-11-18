“ديوان المظالم” ينشر حيثيات حكم إلغاء اختبارات طالب تعمد الغش بأحد الجامعات

كشف ديوان المظالم في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إلغاء اختبار لطالب تعمد الغش خلال أداء الاختبار بأحد الجامعات.

وجاءت حيثيات الحكم على النحو التالي: مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء اختباره في إحدى المواد، وحرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي، وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار مخالفة الغش.

وأوضح أنه يعتبر الغش مخالفة شرعية ونظامية تقتضي التأديب- ثبوت ضبط المدعي متلبساً بالغش في اختبار إحدى المواد، وسبق تكراره ذلك مما يتقرر معه صحة القرار – عدم قبول دفع المدعي بعدم قصده الغش وإنكاره لارتكابه؛ كونه كلاما مرسلا لا دليل عليه – أثر ذلك: رفض الدعوى.

حكم إداري | طلاب – عقوبات تأديبية – إلغاء اختبار مادة – غش – حكم الغش – مخالفة شرعية – مخالفة نظامية – ثبوت القصد.#مبادرة_نشر #ديوان_المظالم pic.twitter.com/WaXogQ4d1H — ديوان المظالم (@saudibogrv) November 18, 2021