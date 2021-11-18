مفاجأة.. اكتشاف جاسوس إيراني بمنزل وزير الدفاع الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن أن جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” اعتقل عامل نظافة في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بتهمة التجسس لصالح إيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقارير نشرتها اليوم الخميس تحت “بند سمح بالنشر”، أن هذا العامل اعتقل بعد أن اعترف بتسليم بيانات أمنية إلى إيران وتثبيت برنامج تجسس على الحاسوب الخاص بجانتس- وفقاً لـ” روسيا اليوم”-.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قادرة على حماية إسرائيل من أي اختراق إيراني ، وقادرة على مواجهة إيران عسكرياً وأمنياً .