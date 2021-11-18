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متوفر في منزلك ولا تدري.. تعرّف على أفضل عصير مفيد لعضلة القلب

متوفر في منزلك ولا تدري.. تعرّف على أفضل عصير مفيد لعضلة القلب
http://almnatiq.net/?p=1069578

كشفت خبيرة تغذية عن فوائد صحية لعصير الطماطم قد يفعك إلى تناوله يومياً.

وأوضحت الدكتورة يلينا مويسييفا، خبيرة التغذية الروسية، أن عصير الطماطم، أفضل عصير لتغذية عضلة القلب، مبينة أنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة (17 كيلوسعرة في كل 100 غرام)، ونسبة عالية من البوتاسيوم، كما أنه يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر ، لذلك هو مفيد لمرضى السكري”.

وتضيف، “ولكن يمنع تناول عصير الطماطم في حالات التهاب البنكرياس والمعدة. كما أن تناوله مع الأطعمة النشوية مثل البطاطس والأرز والخبز يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى”.

 

 

 

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