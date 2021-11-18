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رينارد يعلن عدم مشاركة منتخب الأخضر الأول في بطولة كأس العرب

رينارد يعلن عدم مشاركة منتخب الأخضر الأول في بطولة كأس العرب
http://almnatiq.net/?p=1069580
محررو المناطق:

قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، إنه منذ قدومه لتدريب المنتخب السعودي، وهو دائما يكرر في جميع لقاءاته الإعلامية، أن هدفه هو تحقيق التأهل لكأس العالم 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني الفرنسي، للحديث عن مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب- فيفا بقطر التي ستنطلق نهاية الشهر في العاصمة الدوحة.

وأضاف رينارد: “لعبنا في هذا العام 11 مباراة بالاضافة للدوري المحلي والمشاركات الخارجية للأندية، وتعلمون أن التصفيات ستستأنف في يناير بسبب تداعيات كورونا وتنتهي في شهر مارس 2022.

وأعلن المدرب الفرنسي خلال المؤتمر، عن عدم المشاركة في المنتخب الأول للسعودية في بطولة كأس العرب، مشيرا إلى أن الهلال والنصر لديهما مباراتان مؤجلتان، وفي حال شارك المنتخب الأول، “سنضع لاعبين المنتخب تحت ضغط كبير”.

وكشف رينارد، أنه سيشارك في بطولة العرب بلاعبين شباب من مواليد 1999 فأعلى، وسيقود البطولة مساعد المنتخب، مشددا على أن “اللعب على المستوى المحلي يختلف على المستوى الدولي، فمثلًا محمد الربيعي لعب وديًا معنا سابقًا لذلك كان بالموعد معنا في الجولتين الماضية وتألق بهما”.

من جانبه أعلن لوران مساعد مدرب المنتخب الوطني، القائمة المشاركة في كأس العرب، وجاءت كالتالي:
زيد البواردي
محمد الربيعي
نواف العقيدي
سعود عبدالحميد
مهند الشنقيطي
متعب الحربي
خليفة الدوسري
نواف بوشل
نايف الماس
حامد الغامدي
أيمن يحيى
تركي العمار
زياد الجهني
هيثم عسيري
فراس البريكان
عبدالله حمدان

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