بالأسماء.. قائمة منتخب الشباب المشارك في كأس العرب

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محررو المناطق:

أعلن الفرنسي لوران بونادي، مساعد مدرب المنتخب الوطني، قائمة منتخب الأخضر مواليد 1999 المشاركة في كأس العرب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني الفرنسي، الذي عقد اليوم الخميس، للحديث عن مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب- فيفا بقطر التي ستنطلق نهاية الشهر في العاصمة الدوحة.

وجاء قائمة المنتخب كالتالي: زيد البواردي، محمد الربيعي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، نواف بوشل، نايف الماس، حامد الغامدي، أيمن يحيى، تركي العمار، زياد الجهني، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله حمدان.

وكان هيرفي رينارد، أعلن المدرب الفرنسي، قد أعلن خلال المؤتمر، عن عدم المشاركة في المنتخب الأول للسعودية في بطولة كأس العرب، مشيرا إلى أن الهلال والنصر لديهما مباراتان مؤجلتان، وفي حال شارك المنتخب الأول، “سنضع لاعبين المنتخب تحت ضغط كبير”.

وكشف رينارد، أنه سيشارك في بطولة العرب بلاعبين شباب من مواليد 1999 فأعلى، وسيقود البطولة مساعد المنتخب، مشددا على أن “اللعب على المستوى المحلي يختلف على المستوى الدولي، فمثلًا محمد الربيعي لعب وديًا معنا سابقًا لذلك كان بالموعد معنا في الجولتين الماضية وتألق بهما”.

 

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