أمير مكة المكرمة يستقبل المشرف العام على فرع الجمعية التاريخية السعودية

المناطق- واس:

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، المشرف العام على فرع الجمعية التاريخية السعودية بالمنطقة الدكتور فهد بن عتيق المالكي يرافقه مسؤولي الجمعية.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال الجمعية التاريخية السعودية بالمنطقة وبرامجهل الرامية للعناية بتاريخ المنطقة دراسة وتوثيقاً وتحقيقاً ، عبر عقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها، وتجسيد العلاقة بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية والعناية بتطبيق المنهجية العلمية في الكتابات التاريخية، كذلك تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية وتقديم المشورة العلمية وتنفيذ الدراسات اللازمة، وتمكين المهتمين بمجالات الجمعية من الاسهام في حركة التقدم العلمي في المجالات التاريخية.