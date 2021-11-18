“حساب المواطن” يكشف سبب توقف الدعم عن بعض المستفيدين

أوضح برنامج” حساب المواطن” سبب توقف حساب مستفيد، وصلته رسالة تفيد بذلك.

وأبان في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج.

وقال أحد المواطنين في استفسره:” انا لي سنه تقريبا كل مسجل لايمكن الدخول ع حسابك برنامج حساب المواطن وذلك لانتهاء فترة التسجيل”.

الجدير ذكره ، أن البرنامج، أوضح أنه يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.