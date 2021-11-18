اصطدام 3 سيارات مسرعة عند تقاطع أحد الشوارع في رومانيا (فيديو)

تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للحظة اصطدام 3 سيارات في إحدى الشوارع الرئيسية بلدة موغوشيشت في رومانيا.

ويوضح المقطع المتداول اصطدام 3 سيارات جراء عدم التزام أي منها بالتوقف أو تهدئة السرعة، مما أدى إلى اصطدامها ببعض حيث أتت كل مركبة من شارع مختلف ليحدث التصادم عند التقاطع.

و أكد مغردون أن الجميع نجوا من الحادث، دون أن يصاب أحد بأذى.

مقطع متداول من بلدة موغوشيشت في رومانيا لحادث وقع يوم أمس لثلاث سيارات، كل سيارة أتت من جهة مختلفة، قائد إحدى السيارات لم يتقيّد بالتوقف عند التقاطع فتسبب في هذا الحادث العنيف. الجميع نجا من الحادث.pic.twitter.com/Apvzc1ENVz — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 18, 2021