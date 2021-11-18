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اصطدام 3 سيارات مسرعة عند تقاطع أحد الشوارع في رومانيا (فيديو)

اصطدام 3 سيارات مسرعة عند تقاطع أحد الشوارع في رومانيا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1069601

تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للحظة اصطدام 3 سيارات في إحدى الشوارع الرئيسية بلدة موغوشيشت في رومانيا.

ويوضح المقطع المتداول اصطدام 3 سيارات جراء عدم التزام أي منها بالتوقف أو تهدئة السرعة، مما أدى إلى اصطدامها ببعض حيث أتت كل مركبة من شارع مختلف ليحدث التصادم عند التقاطع.

و أكد مغردون أن الجميع نجوا من الحادث، دون أن يصاب أحد بأذى.

 

 

 

 

 

 

 

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