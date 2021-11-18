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التحالف يعلن تنفيذ عملية استهداف واسعة لمواقع تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية

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التحالف يعلن تنفيذ عملية استهداف واسعة لمواقع تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية

التحالف يعلن تنفيذ عملية استهداف واسعة لمواقع تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=1069612

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم أنه تم تنفيذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة .

وأوضح ان العملية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار  صعدة و الجوف، موضحا أنه تم تدمير  ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات، كما استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطون بالهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أكد أن المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني.

 

 

 

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