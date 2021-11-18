التحالف يعلن تنفيذ عملية استهداف واسعة لمواقع تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم أنه تم تنفيذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة .

وأوضح ان العملية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار صعدة و الجوف، موضحا أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات، كما استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطون بالهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أكد أن المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني.