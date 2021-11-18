مدير عام تعليم جازان يقف على سير الاختبارات ويشيد بالجاهزية العالية

جازان – فضه عطيف؛

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية “بنين” الدكتور أحمد بن ظافر عطيف و مدير إدارة الإشراف التربوي عبد الله الأمير على عملية سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في عدد من مدارس المنطقة، ومدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والخدمات المقدمة لأبنائه الطلاب، وآلية أدائهم لاختباراتهم.

وأشاد أبو هادي بالجاهزية العالية بالمدارس لتسهيل أداء أبنائه الطلاب وبناته الطالبات لاختباراتهم ( حضوريا – عن بعد ) والخدمات المقدمة لهم، والدعم والتهيئة النفسية .

مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق إلا في ظل الدعم اللا محدود الذي يحظى به التعليم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – وبمتابعة مباشرة من معالي وزير التعليم و الخطط الحكيمة التي تقرها الوزارة .

كما أشاد بالحرص الكبير الذي لمسه من الطلاب والطالبات وأسرهم على الجد والاجتهاد والانضباطية في أداء الاختبارات والتقيد بالتعليمات، وأكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية من فايروس كورونا.

واطلع أبو هادي خلال زيارته الميدانية على قاعات الاختبارات وأعمال اللجان وغرف الكونترول ونماذج الأسئلة، إلى جانب وقوفه على أداء الطلاب، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر التعليمي والإداري، ومقدما شكره للمعلمين والمعلمات الذين عدهم السند الحقيقي في إنجاح العملية التعليمية، ومشيدا بما يبذله المشرفون والمشرفات من جهود كبرى في تقديم الدعم اللازم للمدارس أثناء أداء الاختبارات وتذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب والطالبات.

يأتي ذلك ضمن الخطط المرصودة من تعليم جازان والخاصة باختبارات الطلاب والطالبات، حيث شهدت المدارس تنفيذ عدد من الجولات الميدانية لمساعدي المدير العام والقيادات التعليمية، بالإضافة إلى المشرفين والمشرفات للوقوف والإشراف بشكل مباشر على سير الاختبارات ” حضوريا – عن بعد ” وتقديم الدعم الفني للمدارس، والتهيئة الإرشادية والنفسية للطلاب والطالبات.