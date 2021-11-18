التحالف: مصرع 27 ألف من عناصر ميلشيا الحوثي الإرهابية بمعركة مأرب

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن مصرع 27 ألف من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بمعركة مأرب، مؤكدة أن عليهم تحمل المزيد من الخسائر.

وأوضحت” قوات التحالف” أنه تم تنفيذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة .

ولفتت إلى أن العملية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار صعدة و الجوف، موضحا أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات.

وكان التحالف قد أكد أن المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني.