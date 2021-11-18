38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس الموافق 18/11/2021، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 51 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538.463 كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,377، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8821 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (38) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالات وفيات وتسجيل (51) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (538.463) حالة. pic.twitter.com/0PcFFv5hw4 — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) November 18, 2021