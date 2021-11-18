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38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1069634
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس الموافق 18/11/2021، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 51 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538.463 كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,377، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8821 حالة.

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