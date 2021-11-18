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“البكيرية” تناقش مستقبل الاستثمار بحضور المسؤولين ورجال الأعمال

“البكيرية” تناقش مستقبل الاستثمار بحضور المسؤولين ورجال الأعمال
http://almnatiq.net/?p=1069640
البكيرية-محمد المسلم:

عقد محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، بحضور الدكتور يوسف عبدالله العريني أمين لجنة تنمية الاستثمار بإمارة منطقة القصيم ووكيل المحافظة نادر آل نادر، ورئيس لجنة الأهالي المهندس علي السويلم، والدكتور مهندس محمد الراجحي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وباستضافة من شركة محمد العلي السويلم للاستثمار التجاري لقاء لمناقشة مستقبل الاستثمار في المحافظة، وذلك في فندق رمادا القصيم بالمحافظة.

‏ويأتي هذا اللقاء بفكرة و مبادرة وتنفيذ من رجل الأعمال عبدالعزيز بن محمد السويلم. وأكد محافظ البكيرية في بداية اللقاء أهمية الاستثمار بالمحافظة ودعوة المستثمرين للاستثمار مشيدا بالدعم الكبير الذي تجده المحافظة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم‬ وبمتابعة دائمة من نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود.

‏كما بيّن محافظ ‫البكيرية‬، أن المحافظة تتميز بموقعها الجغرافي وسط ‫القصيم‬، وهذا عامل جذب للاستثمار شاكراً للأستاذ عبدالعزيز السويلم مبادرته وتنفيذه لهذه الفكرة الرائدة. بعدها تحدث المهندس علي بن محمد السويلم رئيس لجنة الأهالي، حول تميز محافظة البكيرية‬ بدعم أبناءها ووقوفهم الدائم مع محافظتهم حتى حققت النجاح في مختلف المجالات، مؤكدا أن المحافظة أرض خصبة للاستثمار.

وجرى عرض النشاط الاستثماري لبلدية البكيرية وأبرز الفرص الاستثمارية، ثم استعرض مدير التعليم الدكتور خالد الراجح الفرص التعليمية الاستثمارية، بعدها تحدث أمين غرفة البكيرية أحمد العواد عن أبرز الفرص الاستثمارية ودعوة رجال الأعمال من أبناء المحافظة للاستثمار وتطويرها واشتملت الفرص الاستثمارية على أراضٍ للاستثمار في مواقع متفرقة في محافظة البكيرية.

وعقب ذلك استعرض الحضور من رجال الأعمال المستثمرين عدد من المشاريع والتجارب الناجحة مثل مشروع نادي تأهيل صحي نفسي، ونادي نسائي رياضي، ومشروع “بوليفارد” ونموذج ناجح لمشروع الكافيهات. بعدها ناقش الدكتور سليمان الحضيف، مع الحضور استراتيجية الاستثمار والتنافسية الإقليمية. كما تحدث المهندس حمد اللحيدان عن تجربة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الرقمية. ثم ناقش رجال الأعمال مع المسؤولين إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وعقد ورش عمل لتطوير الاستثمار

‏وشهد اللقاء توقيع عقد مشروع نادي تأهيل طبي نفسي مع بلدية البكيرية ممثلة برئيس البلدية المهندس عبدالله الحربي، ورجل الأعمال محمد الصغير، ممثل نادي التأهيل الطبي النفسي. بعدها قدم عبدالعزيز السويلم رئيس مجلس إداراة شركة السويلم للاستثمار درع تكريمي لرئيس البلدية السابق يوسف الخليفة لجهوده في خدمة المحافظة، كما تم كرّم “السويلم” محافظ البكيرية محمد العريفي لرعايته للقاء.

وفي الختام شكر محافظ ‫البكيرية، “العريفي” الجميع على حضورهم وتفاعلهم، مؤكدا أن هذا اللقاء سيكون له الأثر في العمل على تطوير الاستثمار ودعوة المستثمرين بالمحافظة. وأكّد عبدالعزيز السويلم صاحب فكرة الملتقى، أن هذا اللقاء هو الثاني وجاء لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين لمعرفة المشاريع الاستثمارية عن قرب، متمنيا أن ينعكس هذا اللقاء على تطوير الاستثمار في المحافظة خلال السنوات المقبلة.

وقدم السويلم شكره لمحافظ البكيرية محمد العريفي وللدكتور يوسف العريني والدكتور مهندس محمد بن ناصر الراجحي، وجميع من حضر من مسئولين ورجال أعمال وتلبيتهم لهذه الدعوة.

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