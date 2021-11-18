هل يجوز صرف الزكاة لأخواتي المتزوجات؟.. “المطلق” يجيب

رد الشيخ عبدالله المطلق، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال ورد بشأن: “هل يجوز صرف الزكاة لاخواتي المتزوجات؟”.
وقال المطلق، في تصريحات متلفزة: “نعم.. الزكاة للأخوات الفقيرات صدقة وصلة.. فصلة الإنسان لقرابته هذه من أعظم الأعمال، لأن صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله تعالى.. وبالتالي تكون زكاتك زكاة وصلة رحم”.
الشيخ عبدالله المطلق..
هل يجوز صرف الزكاة لاخواتي المتزوجات؟#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/uWOT6oJmHg
— قناة السعودية (@saudiatv) November 18, 2021
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