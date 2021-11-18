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هل يجوز صرف الزكاة لأخواتي المتزوجات؟.. “المطلق” يجيب

هل يجوز صرف الزكاة لأخواتي المتزوجات؟.. “المطلق” يجيب
http://almnatiq.net/?p=1069644
محررو المناطق:

رد الشيخ عبدالله المطلق، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال ورد بشأن: “هل يجوز صرف الزكاة لاخواتي المتزوجات؟”.

وقال المطلق، في تصريحات متلفزة: “نعم.. الزكاة للأخوات الفقيرات صدقة وصلة.. فصلة الإنسان لقرابته هذه من أعظم الأعمال، لأن صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله تعالى.. وبالتالي تكون زكاتك زكاة وصلة رحم”.

 

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