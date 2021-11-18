تنبيه عاجل من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في كندا

أصدرت سفارة المملكة لدى كندا، تنبيهاً مهماً للمواطنين، اليوم الخميس.

وقالت السفارة في تغريدة على “تويتر”، إنه نظرا لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المقاطعات الكندية، تدعو السفارة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة داخل المقاطعات الكندية وذلك للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم .

وأكدت أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل على الأرقام التالية:-٦١٣٨٩٠٨١٦١ أو الإيميل: [email protected]