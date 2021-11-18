“الزكاة والجمارك” توضح المنشآت المشمولة بنظام الفاتورة الإلكترونية

محررو المناطق

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت التجارية المشمولة ضمن نظام الفاتورة الإلكترونية.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ستكون إلزامية على جميع الأشخاص (الخاضعين لضريبة القيمة المضافة) فقط ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.

وكان أحد المتابعين قد استفسر قائلا: “هل الفوترة الإلكترونية لجميع المنشئات الخاضعه للضريبة وغير الخاضعة للضريبة؟”.

الجدير ذكره أن الهيئة قد أكدت أن جميع المواد الغذائية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم بيعها من قِبل منشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة.