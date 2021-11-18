شاهد.. “الهلال الأحمر” يوضح أسهل طريقة لوصول الفرق الإسعافية 

محررو المناطق

قال عبد العزيز المروان، مدير غرفة عمليات منطقة الهلال الأحمر بمكة المكرمة، إن الغرفة تستقبل البلاغات من جميع أنحاء المنطقة، عبر أرقام الطوارئ الخاصة بها.

وأوضح المروان خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه لتسهيل تقديم الخدمة الإسعافية، يتم تلقي البلاغات عبر تطبيق اسعفني، حيث يخدم المعتمرين والزوار، والمقيمين أيضًا من خلال 9 لغات أساسية بداخله.

وتابع: “نستقبل البلاغات من مناطق مكة وجدة والطائف والمناطق الساحلية”.

فيديو | الهلال الأحمر السعودي.. منظومة عمل متكاملة لخدمة المواطنين والمقيمين ومدير عمليات الهلال الأحمر في #مكة لـ #نشرة_النهار: نستقبل البلاغات بشكل فوري عبر 3 طرق لتسهيل وصول الفرق الإسعافية لخدمة الجميع #الإخبارية pic.twitter.com/daCbWDKT0k — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 18, 2021