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شاهد.. “الهلال الأحمر” يوضح أسهل طريقة لوصول الفرق الإسعافية 

شاهد.. “الهلال الأحمر” يوضح أسهل طريقة لوصول الفرق الإسعافية 
http://almnatiq.net/?p=1069680
محررو المناطق

قال عبد العزيز المروان، مدير غرفة عمليات منطقة الهلال الأحمر بمكة المكرمة، إن الغرفة تستقبل البلاغات من جميع أنحاء المنطقة، عبر أرقام الطوارئ الخاصة بها.

وأوضح المروان خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه لتسهيل تقديم الخدمة الإسعافية، يتم تلقي البلاغات عبر تطبيق اسعفني، حيث يخدم المعتمرين والزوار، والمقيمين أيضًا من خلال 9 لغات أساسية بداخله.

وتابع: “نستقبل البلاغات من مناطق مكة وجدة والطائف والمناطق الساحلية”.

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