تحذير من حالة مطرية غدًا على هذه المناطق (فيديو)

المناطق ـ الباحة:

كشف مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر عبدالرحمن الزهراني، عن آخر التوقعات الخاصة بالحالات المطرية التي تشهدها معظم المناطق خلال الفترة الحالية.

وأوضح الزهراني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

ونوه إلى أن أجواء منطقة الباحة ستتأثر بسحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

فيديو | الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة ومدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر عبدالرحمن الزهراني لـ #نشرة_النهار: حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ على مناطق جازان وعسير والباحة#الإخبارية pic.twitter.com/Y2h8wTbaNj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 18, 2021