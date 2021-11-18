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تحذير من حالة مطرية غدًا على هذه المناطق (فيديو)

تحذير من حالة مطرية غدًا على هذه المناطق (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1069684
المناطق ـ الباحة:

كشف مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر عبدالرحمن الزهراني، عن آخر التوقعات الخاصة بالحالات المطرية التي تشهدها معظم المناطق خلال الفترة الحالية.

وأوضح الزهراني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

ونوه إلى أن أجواء منطقة الباحة ستتأثر بسحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

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