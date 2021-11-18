“الجوازات”: هذه العقوبة تنتظر مساعدي المخالفين لنظام الإقامة (فيديو)

محررو المناطق

دعا نائب مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالفة لنظام الإقامة والعمل على الرقم “911”.

وشدد في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، على أن من يُساعد أو يأوي المخالفين سيعرض نفسه للسجن لمدة 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال.

وأعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا، ضبط (14932) مخالفًا بمختلف المناطق، منهم (7511) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5872) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1549) مخالفًا لنظام العمل.

فيديو | نائب مدير عام #الجوازات اللواء صالح المربع لـ #نشرة_النهار: أهيب بالجميع على ضرورة التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم "911".. ومن يساعد أو يأوي المخالفين فإنه سيُعرض نفسه للسجن لمدة 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال #الإخبارية pic.twitter.com/LpGIT0w8Cf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 18, 2021