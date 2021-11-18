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“الجوازات”: هذه العقوبة تنتظر مساعدي المخالفين لنظام الإقامة (فيديو)

“الجوازات”: هذه العقوبة تنتظر مساعدي المخالفين لنظام الإقامة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1069688
محررو المناطق

دعا نائب مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالفة لنظام الإقامة والعمل على الرقم “911”.

وشدد في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، على أن من يُساعد أو يأوي المخالفين سيعرض نفسه للسجن لمدة 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال.

وأعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا، ضبط (14932) مخالفًا بمختلف المناطق، منهم (7511) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5872) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1549) مخالفًا لنظام العمل.

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