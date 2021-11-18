أول تعليق من الأمم المتحدة بعد قتل المتظاهرين في السودان

علقت الأمم المتحدة على الأنباء والتقارير التي تتهم السلطات السودانية بقتل المتظاهرين.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، إن قتل المتظاهرين في السودان “معيب تماما”، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة مدنية في الخرطوم.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت أن 15 شخصا على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد أمس الأربعاء تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم.

وأكدت اللجنة على صفحتها في “فيسبوك” أن مواكب المتظاهرين تتعرض لـ”قمع وحشي بالرصاص الحي”.