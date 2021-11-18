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استشاري يكشف عن الطريقة الصحيحة لنقل مصاب في حادث مروري ( فيديو)

استشاري يكشف عن الطريقة الصحيحة لنقل مصاب في حادث مروري ( فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1069705
محررو المناطق

أوضح صالح الغامدي استشاري جراحة العظام، الطريقة الصحيحة لنقل مصاب تعرض لحادث مروري.

وقال الغامدي لـ” الإخبارية”، إنه لابد إبلاغ الهلال الأحمر فور حدوث الحادث أو أقرب جهة إسعافية تتمكن من إسعاف المصاب.

وأضاف أن الطريقة الصحيحة هو نقل المصاب عبر 4 أشخاص على الأقل، لضمان سلامة عدم تعرضه لمضاعفات.

وأشار إلى أنه في حال نقل المريض بشكل غير صحيح فإن المريض قد يتأذى وقد يتعرض لإصابة مضاعفة.

ولفت إلى أنه في كثير الحالات التي ينقل فيها المريض بشكل غير صحيح يتعرض لإعاقة دائمة.

 

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