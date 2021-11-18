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بعد ساعات من تدشينه.. “تويتر” يغلق حساب سيف الإسلام القذافي

بعد ساعات من تدشينه.. “تويتر” يغلق حساب سيف الإسلام القذافي

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بعد ساعات من تدشينه.. “تويتر” يغلق حساب سيف الإسلام القذافي

بعد ساعات من تدشينه.. “تويتر” يغلق حساب سيف الإسلام القذافي
http://almnatiq.net/?p=1069710
المناطق- وكالات:

أغلق موقع “تويتر”، حساب سيف الإسلام القذافي، المرشح في الانتخابات الرئاسية الليبية بعد ساعات من تدشينه.

ووفقاً لـ” العربية .نت”، أنه بعد ساعات من فتح حساب على “تويتر”، أغلق الموقع حساب سيف الإسلام القذافي الرسمي بعد أن كان أطلقه أمس.

وغرد “القذافي” بضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات في ليبيا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

الجدير ذكره ، أن المشير خليفة حفتر قد قرر خوض غمار الانتخابات التى ستجرى في شهر ديسمبر المقبل وسط منافسة شرسة مع “القذافي”.

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