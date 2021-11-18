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“الأرصاد”: أمطار وانحفاض بدرجات الحرارة على عدة مناطق حتى الإثنين المقبل

“الأرصاد”: أمطار وانحفاض بدرجات الحرارة على عدة مناطق حتى الإثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=1069720
محررو المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الجمعة وحتى الإثنين المقبل.

وأوضح المركز، أن تلك الحالة ستؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى  55كم/س.

ولفت إلى أن الحالة تؤثر على محايل، والمجاردة، ورجال المع، وبارق، وتنومة، والنماص، وأبها، وخميس مشيط، وبلقرن في عسير، وكذلك بيش، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وفرسان في جازان.

ونوه إلى أن أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل والجوف والشرقية والرياض ستتأثر بتلك الحالة.

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