استشارية تكشف عن العدو الأول للبشرة.. وتنصح بتناول هذه الأطعمة (فيديو)

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أوضحت وجدان قطب، أخصائية التغذية، مجموعة من الأطعمة التي تعد مضرة لصحة البشرة.

وأبانت قطب، في لقاء مع برنامج” سيدتي” على “روتانا خليجية”، أن العدو الأول للبشرة هو السكريات، تليه الشمس وقلة شرب المياه والدهون، لافتة إلى أن الكربوهيدرات الموجودة في الخبز والعجين تتحول إلى سكريات وتؤثر على البشرة.

وأضافت أن نفسية المرأة تؤثر سلباً وايجاباً على نضارة البشرة، بغض النظر عن استخدام مستحضرات تبيضها.

وأشارت إلى أن الدهون النافعة هي التي تتوفر في المكسرات والأفوكادو، ويمكن تناولها بشرط عدم التفريط فيها.

وجدان قطب .. أخصائية تغذية: العدو الأول للبشرة هو السكريات تليه الشمس وقلة شرب المياه والدهون @DietitianWejdan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vV6kMbJu7e — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2021