غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه سيحدث غدًا الجمعة، أطول خسوف جزئي للقمر في القرن، ما يجعله يظهر باللون الأحمر لأكثر من 3 ساعات.

وأضاف الزعاق، أن الخسوف لن يشاهد بالمملكة، كما أنه يتكرر هذا الطول إلا بعد 1600 سنة.

ويدخل القمر في حالة ظلام بمعظم أنحاء الكوكب مع انزلاق ما يصل إلى 97% من القمر في ظل الأرض.

وسيكون أفضل مكان لمشاهدة الخسوف هو أمريكا الشمالية، كما سيكون مرئيًا في المملكة المتحدة.

وقال خبراء، إن المراحل الأولى من الخسوف ستبدأ في الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، مع زيادة حجب القمر تدريجيا من الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، وتنتهي الساعة 10:47 بتوقيت غرينتش.

غداً #الجمعة سيحدث خسوف جزئي للقمر ولن يشاهد عندنا

ويعتبر أطول خسوف جزئي في هذا القرن ولن يتكرر هذا الطول الا بعد 1600 سنة

pic.twitter.com/2t0FeZ1hIE — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 18, 2021