غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه سيحدث غدًا الجمعة، أطول خسوف جزئي للقمر في القرن، ما يجعله يظهر باللون الأحمر لأكثر من 3 ساعات.
وأضاف الزعاق، أن الخسوف لن يشاهد بالمملكة، كما أنه يتكرر هذا الطول إلا بعد 1600 سنة.
ويدخل القمر في حالة ظلام بمعظم أنحاء الكوكب مع انزلاق ما يصل إلى 97% من القمر في ظل الأرض.
وسيكون أفضل مكان لمشاهدة الخسوف هو أمريكا الشمالية، كما سيكون مرئيًا في المملكة المتحدة.
وقال خبراء، إن المراحل الأولى من الخسوف ستبدأ في الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، مع زيادة حجب القمر تدريجيا من الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، وتنتهي الساعة 10:47 بتوقيت غرينتش.
غداً #الجمعة سيحدث خسوف جزئي للقمر ولن يشاهد عندنا
ويعتبر أطول خسوف جزئي في هذا القرن ولن يتكرر هذا الطول الا بعد 1600 سنة
pic.twitter.com/2t0FeZ1hIE
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 18, 2021
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