احدث الأخبار

غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)
أبرز المواد
 أول تعليق من الأمم المتحدة بعد قتل المتظاهرين في السودان
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار وانحفاض بدرجات الحرارة على عدة مناطق حتى الإثنين المقبل
أبرز المواد
 أول مُدربة للمنتخب النسائي في تاريخ المملكة.. تعيين “مونيكا ستاب” لقيادة سيدات الأخضر
أبرز المواد
 شاهد.. “الهلال الأحمر” يوضح أسهل طريقة لوصول الفرق الإسعافية 
أبرز المواد
 “الجوازات”: هذه العقوبة تنتظر مساعدي المخالفين لنظام الإقامة (فيديو)
أبرز المواد
 تحذير من حالة مطرية غدًا على هذه المناطق (فيديو)
أبرز المواد
 اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير: ابتعدوا عن هذه الإعلانات والأنشطة
أبرز المواد
 تسهيلاً لحركة المسافرين.. المملكة والبحرين تفعلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي
أبرز المواد
 إنقاذ حياة شاب اخترقت آلة حادة صدره وقلبه بمكة
أبرز المواد
 “الزكاة والجمارك” توضح المنشآت المشمولة بنظام الفاتورة الإلكترونية
أبرز المواد
 تنبيه عاجل من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في كندا
أبرز المواد
غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)

غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)

أبرز المواد
أول تعليق من الأمم المتحدة بعد قتل المتظاهرين في السودان

أول تعليق من الأمم المتحدة بعد قتل المتظاهرين في السودان

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار وانحفاض بدرجات الحرارة على عدة مناطق حتى الإثنين المقبل

“الأرصاد”: أمطار وانحفاض بدرجات الحرارة على عدة مناطق حتى الإثنين المقبل

أبرز المواد
أول مُدربة للمنتخب النسائي في تاريخ المملكة.. تعيين “مونيكا ستاب” لقيادة سيدات الأخضر

أول مُدربة للمنتخب النسائي في تاريخ المملكة.. تعيين “مونيكا ستاب” لقيادة سيدات الأخضر

أبرز المواد

غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)

غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1069728
محررو المناطق

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه سيحدث غدًا الجمعة، أطول خسوف جزئي للقمر في القرن، ما يجعله يظهر باللون الأحمر لأكثر من 3 ساعات.

وأضاف الزعاق، أن الخسوف لن يشاهد بالمملكة، كما أنه يتكرر هذا الطول إلا بعد 1600 سنة.

ويدخل القمر في حالة ظلام بمعظم أنحاء الكوكب مع انزلاق ما يصل إلى 97% من القمر في ظل الأرض.

وسيكون أفضل مكان لمشاهدة الخسوف هو أمريكا الشمالية، كما سيكون مرئيًا في المملكة المتحدة.

وقال خبراء، إن المراحل الأولى من الخسوف ستبدأ في الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، مع زيادة حجب القمر تدريجيا من الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، وتنتهي الساعة 10:47 بتوقيت غرينتش.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

الأطول منذ 580 عامًا.. العالم يشهد أطول خسوف جزئي للقمر غدًا

الأطول منذ 580 عامًا.. العالم يشهد أطول خسوف جزئي للقمر غدًا
“الزعاق” يوضح تأثيرات سحب الرباب على مناطق المملكة (فيديو)  

“الزعاق” يوضح تأثيرات سحب الرباب على مناطق المملكة (فيديو)  
خسوف جزئي للقمر في سماء المملكة الجمعة المقبلة

خسوف جزئي للقمر في سماء المملكة الجمعة المقبلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*