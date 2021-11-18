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جد الطفل “ياسر” صاحب المقطع المنتشر يروي تفاصيله وتأثيره على حفيده (فيديو)

جد الطفل “ياسر” صاحب المقطع المنتشر يروي تفاصيله وتأثيره على حفيده (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1069734
محررو المناطق

كشف حزام السحيمي جد الطفل “ياسر”، صاحب المقطع المنتشر، قصة المقطع الإنساني ومدى تأثر حفيده به.

وأوضح في لقاء مع “سيدتي”، أن مُعلمة الطفل طلبت من والدته تسجيل مقطع بصوت جده ليكون حافزا له، ويُعلن بالمدرسة بشكل مفاجئ.

وأكد أن ردة فعل الطفل التي ظهرت في المقطع المتداول دليل على أن الكلمات المحفزة لها تأثير إيجابي على الأطفال.

الجدير ذكره، أن معلمة فاجأت طالبًا في الصف الأول الإبتدائي بعرض مقطع صوتي لجده يحفزه ويمتدح حفيده، الأمر الذي أشعر الطفل بسعادة بالغة.

 

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