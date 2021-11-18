“توكلنا”: السفر بين المملكة والبحرين سيكون آليا دون حمل إثباتات التحصين (فيديو)

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أكد الرئيس التنفيذي لمنظومة “توكلنا” في “سدايا”، عبدالله العيسى، أن ربط الجواز الصحي إلكترونيًا بين المملكة والبحرين خطوة نحو التكامل الرقمي.

ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن تجربة المُسافر ستكون آلية بالكامل دون الحاجة لحمل إثباتات التحصين أو نتائج فحص “كورونا”.

ووقعت المملكة في الرياض، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مملكة البحرين، بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي “توكلنا” السعودي و”مجتمع واعي” البحريني؛ تسهيلاً لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود المملكتين في مواجهة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

فيديو | الرئيس التنفيذي لمنظومة #توكلنا في "سدايا" لـ #عين_الخامسة: ربط الجواز الصحي إلكترونيا بين #المملكة و #البحرين خطوة نحو التكامل الرقمي.. وتجربة المسافر ستكون آلية بالكامل دون الحاجة لحمل إثباتات التحصين أو نتائج فحص #كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/Q5qfxbIyql — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 18, 2021