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أخصائية: التدخين يسبب شيخوخة البشرة المبكرة.. وتناول هذه الأصناف يقلل من أضراره

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أخصائية: التدخين يسبب شيخوخة البشرة المبكرة.. وتناول هذه الأصناف يقلل من أضراره

أخصائية: التدخين يسبب شيخوخة البشرة المبكرة.. وتناول هذه الأصناف يقلل من أضراره
http://almnatiq.net/?p=1069759
محررو المناطق

قالت ‏وجدان قطب، أخصائية التغذية، إن التدخين مضر جدا، لأنه يقلل الأكسجين بالدم ويضعف النشاط بالجسم ويسبب شيخوخة البشرة المبكرة.

ونصحت “قطب” خلال حديثها لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الخميس، بضرورة العمل على تعويض آثار التدخين على الجسم والبشرة من خلال اتباع نظام يسهم في تنشيط البشرة.

وتابعت: “يجب المداومة على غسيل الوجه باستمرار، وتحسين نوعية الغذاء، والاعتماد على الطعام الصحي الغني بفيتامين سي لتقوية المناعة، ومضادات الأكسدة من التوت والفراولة، والعسل والورقيات الخضراء”.

 

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