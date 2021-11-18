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في جلسته الـ 84.. المجلس البلدي يرفع 6 مطالب لأمانة جدة

في جلسته الـ 84.. المجلس البلدي يرفع 6 مطالب لأمانة جدة
http://almnatiq.net/?p=1069760
المناطق- جدة:

طالب المجلس البلدي بجدة، أمانة المحافظة بضرورة العمل على معالجة المطب الاصطناعي في شارع الخدمة من الناحية الجنوبية الشرقية كوبري تقاطع صاري مع شارع الملك فهد “الستين”.

وكان  المجلس البلدي بجدة قد عقد جلسته الرابعة والثمانين برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وبحضور الأعضاء؛ حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات حيالها.

وأوضح رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي أنه تمت مناقشة العديد من الأمور ذات الأهمية لدى سكان المحافظة؛ حيث تقررت مخاطبة أمانة محافظة جدة بطلب معالجة المطب الاصطناعي في شارع الخدمة من الناحية الجنوبية الشرقية كوبري تقاطع صاري مع شارع الملك فهد “الستين”، كما تقرر التنسيق مع الأمانة لزيارة موقع تصحيح مخارج حي الربوة مع طريق الأمير ماجد.

وأضاف المحمدي أنه تمت مناقشة عدد من الأمور التي تخص حي النخيل وطلبات أهالي الحي؛ فقد تقررت مخاطبة أمانة محافظة جدة والطلب منها استكمال تطوير حي النخيل الشرقي والغربي، وأيضًا الإفادة عن موعد تنفيذ تأهيل الحديقة داخل الحي، وكذلك موعد تأهيل شارع خالد بن يزيد الأوزاعي لأهميته؛ كونه يربط ما بين جنوب وشمال جدة، وكونه الطريق الموازي لطريق الحرمين.

وأكد المتابعة مع الأمانة بأهمية صيانة وسفلتة أحياء أبحر والشراع والزمرد واللؤلؤ والصواري والفنار والياقوت. أما فيما يخص شكوى أهالي حي الفضيلة فقد تقرر تكليف لجنة صوت المواطن بالمجلس بزيارة سكان الحي وإعداد تقرير لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة.

من جهة أخرى كرم المجلس أمين المجلس السابق عيسى بن محمد الصحفي الذي أحيل إلى التقاعد المبكر حسب طلبه؛ حيث أثنى رئيس المجلس والأعضاء على جهوده خلال فترة تسلمه أمانة المجلس وما قدمه من أعمال كانت لها الأثر الطيب.

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