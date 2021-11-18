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تبدأ بـ 5 آلاف ريال.. “الزكاة والضريبة” تكشف عن قيمة غرامات مخالفة الفوترة الإلكترونية

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تبدأ بـ 5 آلاف ريال.. “الزكاة والضريبة” تكشف عن قيمة غرامات مخالفة الفوترة الإلكترونية

تبدأ بـ 5 آلاف ريال.. “الزكاة والضريبة” تكشف عن قيمة غرامات مخالفة الفوترة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=1069769
محررو المناطق

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، عن أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، التي ستبدأ في 4 ديسمبر 2021.

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك، أبرز هذه المخالفات التي تمت في المرحلة الأولى والمعروفة بمرحلة “الإصدار والحفظ إلكترونياً”، مشيرة إلى أن مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً تبدأ بغرامة مالية 5000 ريال.

ولفتت إلى أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، وعدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، وعدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ مخالفتها بإنذار المنشأة، كما أوضحت الهيئة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10,000 ريال.

وأوضحت الهيئة أن جميع المخالفات تُطبق وفقاً لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها.

وشددت الهيئة على أهمية وضرورة مسارعة جميع مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية «فاتورة».

ونوهت إلى أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.

وأشارت «الزكاة والضريبة والجمارك» إلى أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (https://bit.ly/3zsReQM)، من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظامياً عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر ([email protected]) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

 

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